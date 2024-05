E. Ringlund sendte Ringebu-Fåvang i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 20 minutters spill, og etter 38 minutter doblet Ringebu-Fåvang ved E. Ringlund. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 etter første omgang.

Hjemmelaget dro ifra

Noen minutter etter pause fullførte E. Ringlund sitt hattrick. Tre minutter etter sidebytte reduserte Stian Skotte til 1-3 for Dombås/Lesja/Lesjaskog. Thomas Sørensen Bjørge økte ledelsen for Ringebu-Fåvang da han satte inn 4-1 sju minutter senere, og Ringebu-Fåvang økte ledelsen da E. Ringlund satte ballen i nettet da det var spilt en halv time i andre omgang. Dermed var stillingen 5-1. Herman Aaheim reduserte til 2-5 for Dombås/Lesja/Lesjaskog tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-2.

Dombås/Lesja/Lesjaskogs Stian Skotte og Håken Tordhol pådro seg gult kort.

Mye å se fram til neste runde

John Sigurd Holtesmo var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ringebu-Fåvang måle krefter med Otta 2, mens Dombås/Lesja/Lesjaskog møter Kvam.