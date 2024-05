Flakk ga Birkenes en tidlig ledelse i kampen allerede i åpningsminuttet, og Birkenes doblet ledelsen da Monika Jashari satte inn 2-0 ett minutt senere. Birkenes økte ledelsen da Nora Brekke Birknes satte ballen i nettet allerede etter ni minutters spill. Dermed var stillingen 3-0, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Mathea Flakk Thomassen satte inn 4-0. Flakk scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-0 etter tolv minutter, og i samme minutt økte Birkenes ved Ingri Francoise Kolstad Cardin. Etter 14 minutters spill reduserte Vigør 3 til 1-6. Like etterpå la Birknes på til 7-1 for Birkenes, og etter 23 minutter vartet Flakk opp med hattrick. Kristina Tveit Mollestad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for hjemmelaget tre minutter senere, og Flakk scoret igjen da hun gjorde 10-1 etter 27 minutters spill. Mollestad økte ledelsen for vertene da hun satte inn 11-1 rett etterpå, og Flakk økte ledelsen da hun satte inn 12-1 etter 30 minutter. Mollestad fikk sitt hattrick seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 13-1.

Målshow etter pause

Noen minutter ut i andreomgangen fullførte Birknes sitt hattrick, og I. Cardin satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter etter sidebytte. Mollestad scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 16-1 like etterpå, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Birknes sitt fjerde mål da hun gjorde 17-1. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 17-1.

Klatret til fjerdeplass

Det stoppet Birkenes' tapsrekke på tre kamper.

Etter fredagens kamp er Birkenes på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Vigør 3 er nummer sju med ett poeng.

Nina Sidi Hatten Winther dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vigør 3 prøver seg mot Hånes 24. mai, mens Birkenes spiller neste kamp mot Våg to dager senere.