Nordøy sendte Hamna 2 foran da han satte inn 1-0 etter 20 minutter, men to minutter senere scoret Øystein Larsen for Senja 2. Hamna 2 tok ledelsen igjen da Nordøy scoret etter 25 minutters spill, og Joakim Tefrum Jørgensen (Hamna 2) scoret på straffe etter 45 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-1.

Økte ledelsen

Nordøy sikret seg hattrick da han la på til 4-1 noen minutter ut i andre omgang. Etter et kvarter av andreomgangen reduserte Sondre Høgstad Nes til 2-4 for Senja 2. Elias Lyngedal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Hamna 2, og samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 6-2 etter 80 minutters spill. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-2.

Hamna 2s Joakim Bech Sebergsen og Emil Tøllefsen pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter mandagens kamp er Hamna 2 nummer fem på tabellen med seks poeng, mens Senja 2 er på åttendeplass med tre poeng.

Filip Holmen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Senja 2 spiller mot Ramfjord 13. mai, mens Hamna 2 spiller neste kamp mot Bardufoss dagen etter.