Henning Solheim sendte Fossum Skien 7er i føringen da han satte inn 1-0 etter kun fem minutters spill, og Tobias Tangvald-Pedersen fikk nettsus og doblet ledelsen for Fossum Skien 7er like etterpå. Allerede etter ti minutter reduserte Jens Per Susaas Lassen til 1-2 for Vold 7er. Fossum Skien var uheldig og satte ballen i eget mål etter 24 minutters spill. Rasmus Mo Gisholt sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 3-2-målet tre minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3 etter første omgang.

Målshow etter pause

Thor-Magnus Lien scoret 4-2-målet åtte minutter ut i andreomgangen, og fire minutter senere scoret samme spiller igjen da han gjorde 5-2. Einar Gisholt satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 51 minutter, og R. Gisholt la på til 7-2 rett etterpå. Vold 7er rykket ytterligere ifra da Andreas Slåen økte ledelsen etter 60 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-8.

Fortsatt på sjetteplass

Etter mandagens kamp ligger Fossum Skien på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Vold er på fjerdeplass med tre poeng.

Ole Kristian Simmerlund var dommer.

Fossum Skien møter Herkules 2 13. mai, mens Vold spiller neste kamp mot Hei 4 10. juni.