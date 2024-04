Astor 2 tok ledelsen da Ola Børmark Sæther scoret etter 13 minutter, men tre minutter senere scoret Ludvik Berge Kant for Støren. Kasper Klausmark-Gjerstad ga Astor 2 ledelsen på nytt etter 26 minutters spill, men Ludvik Berge Kant sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Målshow i andre omgang

Benjamin Juul Engebretsen sørget for at Astor 2 tok ledelsen igjen med sin scoring noen minutter etter hvilen, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 etter 48 minutter. Samme lag rykket ytterligere ifra da en spiller økte ledelsen ni minutter senere, og etter 63 minutters spill økte samme lag ved William Edias Rostad. En av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-2 for samme lag rett etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-2.

Astor 2 topper tabellen

Etter fredagens kamp er Astor 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Støren ligger på sjuendeplass med tre poeng.

Fredrik Skånø Eide var dommer.

I neste runde skal Astor 2 måle krefter med Buvik 29. april, mens Støren møter Sjetne samme dag.