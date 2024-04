En av lagets spillere sørget for at Følling/Kvam/Stod fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål allerede etter åtte minutter, men Louise Hallset utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål like etterpå. Samme spiller scoret igjen da hun gjorde 2-1 et kvarter før pause, og ti minutter senere scoret Sverre ved Mathea Sørholt Gresdahl. Ved pause sto det 1-3.

Målbonanaza etter pausen

Fem minutter ut i andre omgang vartet Louise Hallset opp med hattrick. Fem minutter senere reduserte en spiller til 2-4 for Følling/Kvam/Stod. Louise Hallset la på til 5-2 for Sverre da det var spilt et kvarter av andreomgangen. En av lagets spillere gjorde hattrick ti minutter senere. Moo Hti Mwe Pree satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 65 minutters spill. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-6.

Tok steg på tabellen

Sverre tok sin første seier i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Følling/Kvam/Stod nummer ni på tabellen med null poeng, mens Sverre er på tredjeplass med fem poeng.

Ola Alexander Meldal dømte kampen.

I neste runde skal Følling/Kvam/Stod måle krefter med Beitstad 6. mai, mens Sverre møter Skogn samme dag.