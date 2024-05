Noah Christoffer Høstland sendte Namsos 2 foran da han satte inn 1-0 etter 19 minutters spill, og Henri Eiler Flakken-Nordlund doblet ledelsen da han satte inn 2-0 to minutter senere. Et kvarter før sidebytte la Ulrik Aune Vassli på til 3-0 for Namsos 2, og Birk Andre Solum Hals økte ledelsen for Namsos 2 da han satte inn 4-0 fire minutter senere. Namsos 2 økte ledelsen da Phichitphon Khamphinit satte ballen i nettet to minutter før hvilen. Dermed var stillingen 5-0, og resultatet sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 0-5.

Namsos 2 vant etter målrik andreomgang

Siem Teklehaymanot Tesfamariam reduserte til 1-5 for Levanger 3 etter 51 minutter, og Taj Aldin Sadek Ahmad reduserte til 2-5 fire minutter senere. Kristiansen økte til 6-2 for Namsos 2 etter 57 minutters spill, og Namsos 2-spilleren scoret igjen da han gjorde 7-2 seks minutter senere. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, reduserte Levanger 3 ved Markus Aakervik Munkvold. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-7.

Tok over sjetteplassen

Etter onsdagens kamp ligger Levanger 3 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Namsos 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Svein Egil Hauge var kampleder.

6. mai er det ny kamp for Namsos 2. Da møter de Kolvereid. Levanger 3 skal måle krefter med Gullvikmoen 9. mai.