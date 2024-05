Etter et kvarters spill tok Fløya 3 ledelsen ved Anders Berntsen, og Wilhelm Sjöbäck-Fagerli scoret og doblet ledelsen for Fløya 3. etter 45 minutter økte Fløya 3 ved Andreas Pedersen Strømsnes. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Var suverene i andre omgang

Espen Vik gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 ti minutter ut i andreomgangen, og Tromsøstudentenes IL reduserte til 2-3 ved Bendik Krudtå et kvarter før slutt. To minutter før slutt utlignet Thomas Lervik for Tromsøstudentenes IL. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-3.

Tromsøstudentenes ILs Thomas Lervik og Ling Shing fikk se det gule kortet. For Fløya 3 fikk August Bergan Westhagen og Tinus Tøllefsen gult kort.

Tromsøstudentenes IL klatrer til andreplass

Etter mandagens kamp er Tromsøstudentenes IL nummer to på tabellen med sju poeng, mens Fløya 3 er på femteplass med fire poeng.

Jarle Thunestvedt dømte kampen.

25. mai er det ny kamp for Tromsøstudentenes IL. Da møter de Blåmann. Fløya 3 skal måle krefter med Blåmann 3. juni.