Simen Nogva Svendsen sendte Spjelkavik i ledelsen et kvarter før hvilen, og noen minutter før pause doblet Spjelkavik ved Jonas Groven. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-2.

Dro ifra

Eirik Kvistad økte til 3-0 for Spjelkavik etter 58 minutter, og Adrian Selimovic Volstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Spjelkavik to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-4.

Herd 2s Eldars Dronks og Maximilian Heidang-Olsen fikk gult kort. For Spjelkavik fikk Martins Strazdins gult kort.

Topper serien

Spjelkavik har vunnet tre kamper på rad.

Etter torsdagens kamp ligger Herd 2 på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Spjelkavik er på førsteplass med ti poeng.

Magnus Jønland Osen var kampleder.

14. mai er det ny kamp for Spjelkavik. Da møter de Hareid. Herd 2 skal måle krefter med Hødd 2 25. mai.