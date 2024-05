Allerede etter fem minutter var Imås uheldig og satte ballen i eget mål. Daniel Heimvoll doblet ledelsen for Lia da han satte inn 2-0 etter 16 minutters spill, og Andreas Tveit la på til 3-0 for Lia åtte minutter senere. Ulrik Flåt satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Lia etter 27 minutter, og like etterpå la Philip Sundmyhr på til 5-0 for Lia. Et kvarter før pause økte avstanden mellom lagene da Johannes Sødal satte inn 6-0. Det resultatet sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-0.

Målbonanza etter hvilen

Lia-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 noen minutter ut i andre omgang, og etter 65 minutters spill scoret Flåt igjen da han gjorde 8-0. Sundmyhr scoret igjen da han gjorde 9-0 ti minutter senere, og ni minutter før slutt fullførte samme spiller sitt hattrick. Rett etterpå var hattricket et faktum for Sødal, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Johannes Myhre satte inn 12-0 for vertene. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 12-0.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Lia nummer seks på tabellen med sju poeng, mens Imås er på tiendeplass med null poeng.

Kjell Ivar Lundvall var dommer i kampen.

I neste runde skal Lia måle krefter med Froland 28. mai. Imås møter Gimletroll 2 31. mai.