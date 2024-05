Urædd fikk et forsprang da Aksel Trinterud Naper satte inn 1-0 etter kun ti minutters spill, men Kasper Grønneberg Vislie utlignet da han satte inn 1-1 noen minutter før sidebytte. Mathias Andersen Follaug sendte Urædd i føringen igjen etter 35 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 2-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Urædd-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 noen minutter ut i andre omgang, og tre minutter etter pause fikk Urædd straffespark. Magnus Thunold Reime scoret fra straffemerket. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, reduserte Rjukan ved Vislie, og ti minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-3.

Vetle Ytterbøl Tangstad pådro seg gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Etter tirsdagens kamp er Urædd på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Rjukan ligger på femteplass med seks poeng.

Amir Omer Ali Ahmed var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Urædd skal spille mot Nome, mens Rjukan møter Gulset.