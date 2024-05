Sigurd Jevnheim Garmo sendte Otta/Heidal i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 35 minutter. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Bortelaget sikret poengdeling

Noen minutter etter pause scoret Marius Aaheim for Lesja/Lesjaskog/Dombås. Emil Ymbjørgøyen Lilleseter sendte Otta/Heidal i føringen igjen da han satte inn 2-1 noen minutter ut i andreomgangen, men Edvard Fjeld-Gilberg sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 65 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Spennende runde i vente

Etter tirsdagens kamp er Otta/Heidal på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Lesja/Lesjaskog/Dombås er nummer fem med fem poeng.

Abdul Reza Roshan Zamir var kampleder.

Lesja/Lesjaskog/Dombås spiller neste kamp mot Roterud 25. mai, mens Otta/Heidal spiller mot Roterud 1. juni.