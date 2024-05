Vestnes Varfjell fikk en kjempestart på kampen da Johan Aas sendte laget sitt i føringen allerede i åpningsminuttet, og en spiller doblet ledelsen da han satte inn 2-0 et kvarter før sidebytte. Tyr Håseth økte ledelsen da han satte inn 3-0 like etterpå, og Jonas André Tennøy Vegsund økte ledelsen for Vestnes Varfjell da han satte inn 4-0 etter 28 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Straffemål

Vestnes Varfjell-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 ett minutt etter hvilen, og Grace Oziana satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Vestnes Varfjell. Etter 47 minutter fikk Vestnes Varfjell straffe, og en av lagets spillere scoret 7-0-målet. Tre minutter senere scoret Håseth sitt andre mål da han gjorde 8-0. Peter August Sundt-Svanemyr reduserte for Åndalsnes/Isfjorden 2 etter 63 minutters spill. Johan Aas scoret igjen da han gjorde 9-1 rett etterpå. Den endelige stillingen i kampen ble 9-1.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Vestnes Varfjell på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Åndalsnes/Isfjorden 2 er på sjetteplass med ett poeng.

Leif Holger Frisvold var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Åndalsnes/Isfjorden 2 måle krefter med Træff 2 29. mai. Vestnes Varfjell møter Træff 2 3. juni.