Voss fikk en pangåpning på kampen da Aksel Fauskanger Fenne sendte laget sitt i ledelsen etter kun to minutter, og Dhagane fikk nettsus og doblet ledelsen etter 13 minutters spill. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 fem minutter senere. Valestrand Hjellvik reduserte til 1-3 ved Mathias Lillejord Reyes etter 24 minutter. Ni minutter senere var hattricket et faktum for Dhagane, og Voss rykket ytterligere ifra da Johannes Halrynjo Knapstad økte ledelsen noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 5-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Tedros Youhannes Tesfay økte til 6-1 for Voss to minutter etter hvilen. Etter et kvarter av andreomgangen fikk hjemmelaget straffe, og Ridwan Mohamed Dhagane scoret 7-1-målet. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Vinjar Flisram Tveiten satte inn 8-1, og Dhagane scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 9-1 etter 57 minutters spill. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Ridwan Mohamed Dhagane satte inn 10-1 for vertene. Etter 60 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Prince Jason Obinna Asare-Chike reduserte til 2-10. minuttet før full tid scoret Tedros Youhannes Tesfay igjen da han gjorde 11-2. Ett minutt senere reduserte Valestrand Hjellvik ved Prince Jason Obinna Asare-Chike. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 11-3.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp er Voss på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Valestrand Hjellvik er nummer sju med fire poeng.

Steinar Sæther var dommer i kampen.

I neste runde skal Voss måle krefter med Samnanger 28. mai. Valestrand Hjellvik møter Åsane 2 1. juni.