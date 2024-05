Bryne-Vetland sendte FLIK i føringen allerede i første minutt, og FLIK var på farten igjen ni minutter senere. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Ahnmad Ghassen Al-Yusef økte til 3-0 for FLIK et kvarter før sidebytte. Frede Ulgjell Espeland var uheldig og scoret selvmål for FLIK ti minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-3.

Økte ledelsen

Åtte minutter etter hvilen fullførte Bryne-Vetland sitt hattrick. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-4.

Ble værende på fjerdeplass

Etter mandagens kamp ligger Vigør 2 på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens FLIK er på tredjeplass med ni poeng.

Richard Sannes dømte oppgjøret.

FLIK bryner seg på Mandalskameratene 2 24. mai, mens Vigør 2 spiller neste kamp mot Lyngdal 2 dagen etter.