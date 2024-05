Det ble ingen lyd av nettsus før pause. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-0 midtveis.

Trott / Solid / Stord 15 sikret seieren

Helena Siqveland-Nilsen sendte Trott/Solid/Stord 15 i føringen da hun satte inn 1-0 noen minutter etter pause. Noen minutter ut i andreomgangen ble vondt til verre for Rosendal, da Andrea Kaldråstøyl Valenza doblet ledelsen for Trott/Solid/Stord 15. etter 62 minutters spill reduserte Martine Myklebust til 1-2 for Rosendal. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-2.

Trott / Solid / Stord 15 topper tabellen

Trott/Solid/Stord 15 har tatt tre poeng i alle kampene denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Rosendal nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Trott/Solid/Stord 15 er på topp i serien med 15 poeng.

Frøya Sverresdotter Hatteberg dømte oppgjøret.

13. mai er det ny kamp for Rosendal. Da møter de Stord/Solid/Trott. Trott/Solid/Stord 15 skal måle krefter med Stord/Solid/Trott 21. mai.