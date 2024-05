Fredrik Egeli Mørch sendte Just i ledelsen da han satte inn 1-0 etter et kvarters spill, men Morten Kaupang utlignet da han satte inn 1-1 etter 33 minutter. Express tok ledelsen da 19-åringen scoret ett minutt senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-1.

Bortelaget tok alle poengene

Casper Kragholm sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2, og Just fikk et forsprang på nytt da Jakob Solheim satte inn 3-2 noen minutter ut i andre omgang. Ferdinan Finne sørget for at resultattavla viste 4-2 etter et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-4.

Ole Aasen fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter kampen står både Express og Just med ni poeng.

Thor Håversen dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 21. mai. Express skal spille mot Lillesand, mens Just møter Randesund 3.