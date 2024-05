Etter bare ti minutter fikk Overhalla straffe, og Adrian Lona Hojem satte inn 1-0-målet. Ti minutter senere ble vondt til verre for Rørvik, da Salman Farah Shidane doblet ledelsen for Overhalla. Ola Vold økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 23 minutters spill, og Overhalla rykket ytterligere ifra da Eric Moa Sæternes økte ledelsen etter 40 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Dro ifra

Sju minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Daniel Tengey Djokoto satte inn 5-0 for Overhalla, og Tobias Nikolay Klaussen økte til 6-0 for Overhalla etter 68 minutters spill. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-0.

Henrik Mohn Bratland og Kevin Olai Eidshaug Løvmo pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Overhalla på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Rørvik er på femteplass med seks poeng.

Jonny Helden Bäckström dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rørvik måle krefter med Grong, mens Overhalla møter Grong.