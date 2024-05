Kragerø tok ledelsen ved Kristine Mevastaul Voje etter tolv minutters spill, men Vilde Syvertsen sørget for balanse i Herkules-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 38 minutter. Ved pause var stillingen 1-1.

Målshow etter pause

Astrid Samuelsen Moe sørget for at Kragerø tok ledelsen på nytt med sin scoring tre minutter etter sidebytte, og Leah Sætre Tufte satte ballen i mål ni minutter senere. Etter 69 minutters spill la Mathea Solum Tou på til 4-1 for Kragerø, og fire minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Vilde Valbø Roalstad satte inn 5-1. Eline Tvedt Sandvik reduserte til 2-5 rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-5.

Klatret til femteplass

Det var Kragerøs første seier denne sesongen.

Herkules og Kragerø har nå begge tre poeng.

Fida Hussain dømte kampen.

I neste runde skal Herkules måle krefter med Tollnes 9. mai, mens Kragerø møter Snøgg 2 samme dag.