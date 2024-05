Sander Sprauten Nyborg sendte Sparbu/Byafossen i ledelsen da han satte inn 1-0 før det første minuttet var spilt, og Sparbu/Byafossen-spilleren fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter senere. Fem minutter før hvilen var Charlottenlund 2 uheldig og satte ballen i eget nett. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3 til pause.

Økte ledelsen

Imre Alexander Engstrøm-Langli la på til 4-0 for Sparbu/Byafossen etter 40 minutter, og Amund Nilsen Holtan økte ledelsen for Sparbu/Byafossen da han satte inn 5-0 rett etterpå. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, ble avstanden mellom lagene mindre da Oscar Brå reduserte til 1-5. Iver Grevskott satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 1-6.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Charlottenlund 2 nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Sparbu/Byafossen er på fjerdeplass med seks poeng.

Ole Andreas Grøtte Børnes var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Charlottenlund 2 spiller mot Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 5. mai, mens Sparbu/Byafossen spiller neste kamp mot Hegra/Tangmoen 9. mai.