Adrian Haugjord Andreassen sendte Sortland foran da han satte inn 1-0 etter elleve minutter, og Jakobsen fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. Etter et kvarters spill økte Sortland ved Michael Tessema, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Sortland rett etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

Noen minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Jakobsen satte inn 5-0, og noen minutter ut i andre omgang fullførte Sortland-angriperen sitt hattrick. Fem minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 7-0 for Sortland, og ni minutter senere scoret Jakobsen sitt femte mål da han gjorde 8-0. Jakobsen scoret igjen da han gjorde 9-0 etter 57 minutter, og Jakobsen scoret sitt sjuende mål i kampen da han gjorde 10-0 like etterpå. Gjestene økte ledelsen da Jakobsen satte ballen i nettet tre minutter før slutt. Dermed var stillingen 11-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 0-11.

Elias Skogheim Eilertsen og Sebastian Bruun fikk gult kort.

Topper serien

Etter torsdagens kamp ligger Kilkameratene/Skånland på 13. plass på tabellen med null poeng, mens Sortland er på førsteplass med tre poeng.

Iver Hermod Brekkås Ryslett var dommer i oppgjøret.

Kilkameratene/Skånland spiller neste kamp mot Mjølner 9. mai, mens Sortland møter Hardhaus tre dager senere.