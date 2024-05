Tollnes fikk kampens første mål etter bare tre minutter da Ender Leon Blomfeldt Korkmaz satte ballen i nettet. Herkules' Nicholas Hauge-Strøm scoret 1-1 fra krittmerket etter 21 minutters spill, og Herkules tok ledelsen da N. Hauge-Strøm scoret fem minutter før sidebytte. Ved pause var stillingen 2-1.

Ble utvist

Theodor Krogsrud Stensrud scoret 3-1-målet for Herkules tre minutter etter hvilen. Remy Lindalen Da Silva var uheldig og scoret selvmål for Tollnes fire minutter senere. Aldin Dizdarevic reduserte til 2-4 for gjestene noen minutter ut i andre omgang. Herkules rykket ytterligere ifra da Benjamin Mathisen økte ledelsen etter 65 minutter. Tollnes reduserte til 3-5 ved Silva fem minutter senere. Etter 79 minutters spill fullførte N. Hauge-Strøm sitt hattrick, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Jesper Rødberg Dolva satte inn 7-3. Henrik Watland økte ledelsen for Herkules da han satte inn 8-3 tre minutter før slutt. Rett etterpå ble Jonathan Kulleseid (Tollnes G19) sendt i dusjen etter å ha fått sitt andre gule kort. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-3.

Herkules' Oliver Wallentinsen-Hansen pådro seg gult kort. For Tollnes fikk Silva og Daniel Ismael Kareem Jaf gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Herkules på andreplass på tabellen med åtte poeng, mens Tollnes er nummer fire med seks poeng.

Pål Michael Solis dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Herkules måle krefter med Gjerpen/Fossum, mens Tollnes møter Skidar.