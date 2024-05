Bergsøy tok ledelsen da Mohammad Alrahim scoret etter 21 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 til pause.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Jonas Ekroll Solberg utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål åtte minutter etter pause, og Kristian Sølvik sendte Blindheim i føringen etter 62 minutter. Kasper Hjorthaug Frantsen utlignet for Bergsøy tre minutter før slutt. Miran Ghahramani sørget for at Blindheim tok ledelsen igjen med sin scoring rett etterpå, og Solberg scoret igjen da han gjorde 4-2 minuttet før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-4.

Tomas Matuszczyk pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Bergsøy på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Blindheim er på førsteplass med ni poeng.

Terje Klungsøyr var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Blindheim prøver seg mot Ørsta/Hovdebygda 10. mai, mens Bergsøy spiller neste kamp mot Herd 14. mai.