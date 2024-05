Henrik Høgtun sendte Krokelvdalen 2 i føringen da han satte inn 1-0 allerede etter fire minutters spill, men Gunnar Strømstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Henrik Strømstad sendte Laksvatn foran da han satte inn 2-1 etter 22 minutter, og G. Strømstad scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 ni minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Målshow etter pause

Noen minutter ut i andre omgang reduserte Krokelvdalen 2 ved Høgtun. Etter 64 minutters spill scoret H. Strømstad igjen da han gjorde 4-2, og like etterpå la Bård André Olsen på til 5-2. Etter 70 minutter økte avstanden mellom lagene da Daniel Fossan satte inn 6-2, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da 40-åringen satte inn 7-2 for Laksvatn. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-7.

Krokelvdalen 2s Pål Guttorm Solnes og Aleksander Ness pådro seg gult kort.

Laksvatn topper serien

Krokelvdalen 2 har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.

Etter onsdagens kamp ligger Krokelvdalen 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Laksvatn er på førsteplass med ni poeng.

Filip Holmen dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 24. mai. Krokelvdalen 2 skal spille mot Indre Kåfjord, mens Laksvatn møter Ulfstind 2.