Sigve Eskeland berge ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet et kvarter før pause, og Just doblet ledelsen for Donn da han satte inn 2-0 ni minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-2.

Publikum fikk mye å juble for

Ett minutt etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Mathias Harestad Voll satte inn 3-0, og Just la på til 4-0 sju minutter senere. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, ble avstanden mellom lagene mindre da Felix Kutsche Eriksen reduserte til 1-4, og Elias Håland Brandsdal reduserte åtte minutter senere. Etter 90 minutters spill scoret Eriksen sitt andre mål da han gjorde 3-4. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-4.

Vågs Tobias Kaas Knutsen, Mathias Myrland Syversen og Sedat Ninnodag pådro seg gult kort. For Donn fikk Christian Stavik, Stian Ingebrethsen, Erik Bauge, Lars Øygarden Nordbø og Anel Valjevcic gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Våg nummer fem på tabellen med tolv poeng, mens Donn er på fjerdeplass med 13 poeng.

Joachim Andersen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Våg måle krefter med Tigerberget, mens Donn møter Tigerberget.