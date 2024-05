Tiller 3 fikk kampens første mål etter bare tre minutter da Finset satte ballen i nettet, men Sondre Høyer-Hansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Markus Senneset Tokle sendte Strindheim TF 3 i føringen da han satte inn 2-1 etter et kvarters spill, men Julian Fredagsvik Tran utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål rett etterpå. Strindheim TF 3 tok ledelsen på nytt da Sander René Gjertsen scoret noen minutter før hvilen, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 etter 45 minutter. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-2.

Strindheim TF 3 så rødt

Etter 65 minutters spill reduserte Elias Myren Lund til 3-4 for Tiller 3, og bortelaget utlignet til 4-4 da Mathias Naalsund satte ballen i mål fem minutter senere. Finset sendte gjestene foran igjen da han satte inn 5-4 etter 72 minutter, men Sondre Nordvik Kvam sørget for balanse i Strindheim TF 3-regnskapet da han satte inn 5-5 sju minutter før slutt. Tiller 3s Finset scoret 6-5 på straffe minuttet før full tid. Strindheim TF 3 måtte avslutte kampen med ti spillere etter at Skjult personinfo fikk rødt kort to minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-6.

Strindheim TF 3 beholder tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Strindheim TF 3 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Tiller 3 er nummer fem med tre poeng.

Francesco Marra var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Strindheim TF 3 måle krefter med Fosen, mens Tiller 3 møter Kattem 2.