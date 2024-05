Regine Aa Sandal ga Sandane 2 ledelsen etter 15 minutters spill, men Lydia Hjelle sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 33 minutter. Måløy 2 tok ledelsen da Sara Solvang Hauge scoret fire minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 2-1.

Dro ifra

Emma Kanutte Dalelv fant nettmaskene etter et kvarter av andre omgang, og to minutter før slutt økte Måløy 2 ved Kristine Furnes Myhre. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-1.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp ligger Måløy 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Sandane 2 er på femteplass med null poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Måløy 2 måle krefter med Stryn, mens Sandane 2 møter Stryn.