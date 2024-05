Stormoen sendte Alvdal i føringen etter 18 minutter, og Sebastian Nordtun Stormoen fikk nettsus og doblet ledelsen for Alvdal like etterpå. Etter 28 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Stormoen satte inn 3-0. Fem minutter senere reduserte en av lagets spillere til 1-3 for Røros. Samme spiller gjorde hattrick etter 35 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-1 til pause.

Var suverene i andre omgang

Alvdal rykket ytterligere ifra da Isak Skogli økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og Jørgen Neslund Samuelshaug økte ledelsen for Alvdal da han satte inn 6-1 ti minutter ut i andre omgang. Rett etterpå scoret Stormoen sitt fjerde mål da han gjorde 7-1. Den endelige stillingen i kampen ble 7-1.

Alvdal leder serien

Alvdal har vunnet fire av sine fem siste kamper.

Etter tirsdagens kamp ligger Alvdal på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Røros er på niendeplass med null poeng.

Asbjørn Flatberg var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Røros måle krefter med Alvdal 2, mens Alvdal møter Tynset 3.