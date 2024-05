Tiller tok ledelsen ved Leander Sesseng Lone etter bare fem minutter, men Jonas Villedieu Stenseth sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 to minutter senere. Ved pause var stillingen 1-1.

Kamplederen ga rødt

Orkla tok føringen da Sander Høston Gaustad satte inn 2-1 et kvarter før slutt. Seks minutter på overtid ble Tiller redusert til ti spillere etter at Adrian Wetterhus Grytvik fikk rødt kort. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-1.

Adrian Wetterhus Grytvik pådro seg gult kort.

Orkla serieleder

Etter tirsdagens kamp ligger Orkla på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Tiller er på tredjeplass med ti poeng.

Boakai Sandy Keke dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkla måle krefter med Meldal, mens Tiller møter Ranheim 2.