En av lagets spillere sendte Lånke i føringen etter bare tre minutter, men Theo Norby utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål ni minutter senere. Etter et kvarters spill scoret Malvik 2-spilleren sitt andre mål da han gjorde 2-1, og en spiller sørget for at resultattavla viste 3-1 fire minutter senere. Ved pause sto det 1-3.

Dro ifra

Seks minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Oddmund Eidem Juvik satte inn 4-1 for Malvik 2, og Theo Norby fikk sitt hattrick ti minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-5.

Malvik 2 beholdt femteplass

Etter tirsdagens kamp er Lånke på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Malvik 2 er nummer fem med ti poeng.

Thomas Reitan var dommer.

21. mai er det ny kamp for Malvik 2. Da møter de Fram. Lånke skal måle krefter med Inderøy 22. mai.