Fana snudde til seier mot Valestrand Hjellvik

Fana lå under 0-1, men snudde til 2-1-seier over Valestrand Hjellvik i 7er, Hordaland i fotball for kvinner søndag. Valestrand Hjellvik har gått poengløse av banen i alle kampene sine så langt i årets sesong.