Osterøy/Arna-Bjørnar 3 tok ledelsen da Linnea Jin Gullbrå scoret etter bare åtte minutters spill, og Sofie Kollvangsnes fikk nettsus og doblet ledelsen for Osterøy/Arna-Bjørnar 3 sju minutter senere. Osterøy/Arna-Bjørnar 3 økte ledelsen da Mary Sofie Fletcher satte ballen i nettet etter 32 minutter. Dermed var stillingen 3-0, og Kristin Stamneshagen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Osterøy/Arna-Bjørnar 3. 32-åringen la på til 5-0 for Osterøy/Arna-Bjørnar 3 sju minutter senere, og Ingeborg Svidal Lone satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 45 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 0-6 etter første omgang.

Målbonanza etter pausen

Osterøy/Arna-Bjørnar 3 rykket ytterligere ifra da Heidi Helgesen økte ledelsen etter 71 minutter, og Lien Arnesen økte ledelsen da hun satte inn 8-0 rett etterpå. Helena Cecilie Mo økte til 9-0 for Osterøy/Arna-Bjørnar 3 et kvarter før slutt, og Osterøy/Arna-Bjørnar 3-spilleren scoret igjen da hun gjorde 10-0 ett minutt senere. Etter 79 minutters spill økte Osterøy/Arna-Bjørnar 3 ved Helgesen, og Lien Arnesen scoret sitt andre mål da hun gjorde 12-0 like etterpå. Samme spiller fikk sitt hattrick sju minutter før slutt, og Mo laget hattrick da hun ordnet 14-0 fire minutter senere. Lien Arnesen økte ledelsen for Osterøy/Arna-Bjørnar 3 da hun satte inn 15-0 to minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-15.

Topper serien

Det var Osterøy/Arna-Bjørnar 3s femte seier på rad.

Etter søndagens kamp ligger Hausvik på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Osterøy/Arna-Bjørnar 3 er på førsteplass med 15 poeng.

Geir Inge Myrvold var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hausvik bryner seg på Nymark 2 25. mai, mens Osterøy/Arna-Bjørnar 3 spiller neste kamp mot Årstad dagen etter.