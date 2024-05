Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Harøy / HaNo / Lepsøy sikret tre poeng

Martin Blomvik Tvedt sendte Harøy/HaNo/Lepsøy i ledelsen etter 56 minutters spill, men Elias Aasen Holmelid sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Harøy/HaNo/Lepsøy tok ledelsen på nytt da Rønstad satte inn 2-1 to minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 1-2.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp er Herd 2 på sjuendeplass på tabellen med sju poeng, mens Harøy/HaNo/Lepsøy ligger på tredjeplass med 15 poeng.

Arve Toven var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Herd 2 måle krefter med Hareid, mens Harøy/HaNo/Lepsøy møter Aksla 2.