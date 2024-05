David Mathias Eilertsen sendte Senja i føringen allerede etter fem minutter, men ett minutt senere scoret Botchway for Hamna. Jørgen Fredrik Larssen sendte laget sitt i ledelsen igjen da han satte inn 2-1-målet etter 27 minutters spill. Han hadde nettopp entret banen. Markus Hardy var uheldig og sørget for 3-1 ved selvmål noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-3.

Hamna pådro seg utvisning

Etter 57 minutter økte Senja ved Kenneth Matthew Winther. Birk Berg-Johansen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 etter 68 minutters spill, og Botchway scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-4 ti minutter senere. Hamnas Mikkel Boge-Olsnes Aarseth ble sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort seks minutter før slutt. Seks minutter senere ble Sindre Risnes Åbodsvik (Hamna) sendt i garderoben etter å ha fått sitt andre gule kort, men Håkon Nerdal sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4. Etter 90 minutter vartet Botchway opp med hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-4.

Hamnas Martin Wibe Rypdal, Tobias Lind og Birk Berg-Johansen fikk se det gule kortet. For Senja fikk Preben Berg Fosseng gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Hamna har tatt poeng i de siste fem kampene.

Etter lørdagens kamp er Hamna på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Senja ligger på femteplass med ni poeng.

Ragnar Brage Dahl var dommer i kampen.

25. mai er det ny kamp for Hamna. Da møter de Finnsnes. Senja skal måle krefter med Tromsdalen 2 3. juni.