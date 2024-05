Orkla/Orkdal fikk en drømmestart på kampen da Aksel Lillebror Løkken sendte laget sitt i ledelsen allerede etter tre minutters spill, og en av lagets spillere doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Mathias Rønning satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Orkla/Orkdal etter bare ti minutter, og Orkla/Orkdal økte ledelsen da Alexander Myklegard satte ballen i nettet sju minutter senere. Dermed var stillingen 4-0. Et kvarter før hvilen scoret en spiller igjen da han gjorde 5-0, og Casper Rigstad Breimo la på til 6-0 for Orkla/Orkdal fem minutter senere. Etter 25 minutters spill reduserte Leon Berge Gangåssæter til 1-6 for Hitra, og Hitra-spilleren reduserte til 2-6 like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-6.

Orkla / Orkdal holdt unna

Etter 48 minutter fullførte Gangåssæter sitt hattrick, og vertene reduserte til 4-6 ved samme spiller tre minutter senere. Alexander Myklegard økte ledelsen da han satte inn 7-4 etter 57 minutters spill, og etter 70 minutter vartet samme spiller opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-8.

Orkla / Orkdal topper serien

Orkla/Orkdal har tatt poeng i fem strake kamper.

Etter mandagens kamp ligger Hitra på femteplass på tabellen med ni poeng, mens Orkla/Orkdal er på førsteplass med 15 poeng.

Andreas Hammer var kampleder. 60 tilskuere fulgte kampen.

20. mai er det ny kamp for Hitra. Da møter de Meldal. Orkla/Orkdal skal måle krefter med Buvik 2 21. mai.