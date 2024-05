Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Målbonanza etter pausen

Hermine Holm-Hellesøy sendte Telavåg/Sotra foran da hun satte inn 1-0 noen minutter ut i andre omgang, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, doblet Karoline Johansen ledelsen til Telavåg/Sotra. K. Johansen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Telavåg/Sotra, og et kvarter før full tid scoret Holm-Hellesøy sitt andre mål da hun gjorde 4-0. Seks minutter senere la Emily Mathilde Eide Øvretveit på til 5-0 for Telavåg/Sotra. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-5.

Tok over femteplassen

Etter torsdagens kamp er Askøy nummer fire på tabellen med fire poeng, mens Telavåg/Sotra er på femteplass med tre poeng.

Simon Lundsgaard Kråkenes var dommer i kampen.

I neste runde skal Askøy møte Nordhordland, mens Telavåg/Sotra møter Varegg/Sandviken.