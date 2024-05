Bergsøy fikk et forsprang da Line Flø Paulsen satte inn 1-0 etter kun seks minutter, men Susanna Marie Tafjord sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 tre minutter senere. Vibeke Nyli Innselset sendte Stordal/Ørskog/Skodje i føringen da hun satte inn 2-1 etter et kvarters spill, men Plamedie Buntu utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål etter 27 minutter. Ida Kvalsvik Vestnes sørget for at Bergsøy tok ledelsen på nytt med sin scoring noen minutter før sidebytte, og to minutter før hvilen scoret Bunto sitt andre mål da hun gjorde 4-2. Stillingen sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2.

Stordal / Ørskog / Skodje pyntet på resultatet

Selma Midtbust-Dyrkorn reduserte til 3-4 noen minutter ut i andreomgangen, og åtte minutter etter pause scoret Tafjord. Leikanger sendte Bergsøy foran igjen da hun satte inn 5-4 fire minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-4.

Stordal/Ørskog/Skodjes Anna Sofie Moe fikk gult kort.

Fortsatt på ellevteplass

Etter torsdagens kamp er Bergsøy nummer ni på tabellen med seks poeng, mens Stordal/Ørskog/Skodje er på ellevteplass med ett poeng.

Dagfinn Berg Tjervåg var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bergsøy bryner seg på Volda 2 30. mai, mens Stordal/Ørskog/Skodje spiller neste kamp mot Hovdebygda.