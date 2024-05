Maya Schille sendte Arna-Bjørnar 2 i føringen da hun satte inn 1-0 etter kun åtte minutters spill, og en av lagets spillere doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 etter 22 minutter. Maria Gundersen Kjeilen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Arna-Bjørnar 2. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 3-0.

Målshow etter pause

Noen minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Isabel Endresen satte inn 4-0 for Arna-Bjørnar 2, og Tuva Mildestveit Nævdal økte til 5-0 for Arna-Bjørnar 2 etter 63 minutters spill. Lea Maria Gilleshammer gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-5 seks minutter før slutt. Like etterpå scoret en spiller sitt andre mål da hun gjorde 6-1, og Vilde Njaastad Erdal økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 7-1 minuttet før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Arna-Bjørnar 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Nymark 2 er på fjerdeplass med sju poeng.

Nikolai Bertelsen Mo var dommer i oppgjøret.

1. juni skal Arna-Bjørnar 2 møte Voss/Viljar 2, mens Nymark 2 møter Bergen Nord 2.