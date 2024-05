Erle Fossan sørget for at Strindheim fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål allerede etter tre minutters spill, og Åshild Strømsnes fikk nettsus og doblet ledelsen rett etterpå. Et kvarter før hvilen la Elise Strøm Øren på til 3-0 for Strindheim, og Julie Alexandra Schwabe økte ledelsen for Strindheim da hun satte inn 4-0 tre minutter senere. Strindheim rykket ytterligere ifra da Mina Othman Omar Saleem økte ledelsen etter 45 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-5.

Strindheim holdt stand

Etter 69 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Vilde Nikolaisen reduserte til 1-5. Anine Charlotte Nilsen Kolnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Strindheim. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-6.

Levangers Aurora Auran og Thea Aspås Storli fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Levanger på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Strindheim ligger på fjerdeplass med 13 poeng.

Kristofer Turøy var kampleder.

3. juni er det ny kamp for Levanger. Da møter de Tiller 2. Strindheim skal måle krefter med Utleira 6. juni.