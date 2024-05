Etter bare åtte minutters spill fikk Måløy straffe, og A. Holvik scoret 1-0-målet. Kristian Solvang scoret og doblet ledelsen for Måløy, og A. Holvik la på til 3-0 for Måløy etter 32 minutter. Seks minutter senere la Sebastian Reed på til 4-0 for Måløy. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 4-0.

Sendt av banen

Sandane reduserte til 1-4 ved Martin Nygjerd Hauge to minutter før slutt. Måløy ble redusert til ti spillere da Magne Elde ble utvist ett minutt på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Måløys Elde, Sitthichai Ngoenaree, Leander Holvik, Emil Gangsøy og Balder Olai Birknes fikk se det gule kortet. For Sandane fikk Yoab Kibreab Yacob gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter onsdagens kamp er Måløy på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Sandane er nummer fem med fire poeng.

Roy Markus Martinsen var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 29. mai. Måløy skal spille mot Eid, mens Sandane møter Dale (Sogn og Fjordane).