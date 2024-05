Marius Olsen ga Lia ledelsen etter 19 minutter, og Viktor Bjørkås doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 like etterpå. Eivind Thygesen Mjåland (Lia) scoret fra ellevemeteren etter 45 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-3.

Målbonanaza etter hvilen

Morten Friis-Jacobsen reduserte til 1-3 noen minutter etter hvilen. Ørjan Maløya økte ledelsen for Lia da han satte inn 4-1 fem minutter etter pause. Torstein Sandve reduserte til 2-4 for Hisøy 2 etter 72 minutter. Gundersen økte til 5-2 for Lia to minutter senere. Tre minutter før slutt scoret Sandve igjen da han gjorde 3-5. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Gundersen satte inn 6-3 for Lia. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-6.

Hisøy 2s Dhurim Ramadani, Torstein Sandve og Michal Rafal Tlolka fikk se det gule kortet. For Lia fikk Viktor Bjørkås og Adam Christoffer Egge gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Hisøy 2 har tapt to strake kamper.

Etter onsdagens kamp ligger Hisøy 2 på sjuendeplass på tabellen med sju poeng, mens Lia er på tredjeplass med ti poeng.

Bart Frans Flora Mertens var dommer i kampen.

30. mai er det ny kamp for Lia. Da møter de Kristiansandkameratene. Hisøy 2 skal måle krefter med Lillesand 1. juni.