C. Røys sendte Vanylven i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og Vanylven doblet ledelsen da C. Røys satte inn 2-0 allerede etter sju minutter. Per-Gunnar Lundehaug la på til 3-0 for Vanylven etter 18 minutters spill. Ett minutt senere reduserte Hovdebygda 2 da Johann Stette Pettersen satte inn 1-3-målet, og resultatet sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Vanylven beholdt ledelsen

C. Røys sikret seg hattrick da han la på til 4-1 etter 56 minutter. Jonas Vidhammer Tafjord reduserte for Hovdebygda 2 fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-4.

Vanylvens Jonathan Loke Vaksdal fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Hovdebygda 2 på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Vanylven er på sjuendeplass med sju poeng.

Richard Olsen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vanylven spiller neste kamp mot Ørsta 2 28. mai, mens Hovdebygda 2 bryner seg på Hasundgot dagen etter.