Daniel Ofori Baah sendte Tiller foran da han satte inn 1-0 etter 17 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Dro ifra

Julian Fredagsvik Tran scoret og doblet ledelsen for Tiller fem minutter etter pause, og etter 58 minutters spill la Baah på til 3-0 for Tiller. Jonas Leander Schjetlein Sørli satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, reduserte Sverresborg da Henrik Sehested Gresseth satte inn 1-4-målet, og samme spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 to minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-2.

Felix Måøy Thorsø og Ola Øvstedal Brenna fikk gult kort.

Tok over sjuendeplassen

Før dagens kamp hadde Tiller tapt tre kamper på rad.

Etter søndagens kamp er Tiller på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Sverresborg er nummer ni med tre poeng.

Petter Julian Bratt dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sverresborg måle krefter med Strindheim 2, mens Tiller møter Vestbyen 2/Nationalkameratene 2.