Ranheim tok ledelsen ved Thea Bjerkan Nilsen bare noen minutter ut i kampen, og etter kun sju minutter doblet Cornelia Vingsand ledelsen til Ranheim. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 0-2.

Økte ledelsen

Mari Normann Hugdahl økte ledelsen da hun satte inn 3-0 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-3.

Fortsatt på 13. plass

Etter lørdagens kamp er Verdal/Vinne nummer 13 på tabellen med to poeng, mens Ranheim er på tredjeplass med 15 poeng.

Julian Fei Benum Luong var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Ranheim måle krefter med Sverre/Nessegutten 28. mai. Verdal/Vinne møter Heimdal 31. mai.