Victoria Sofie Rodal Lie ga Sport Torghatten ledelsen tidlig, og etter 13 minutters spill doblet Sport Torghatten ved Bønå. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sport Torghatten etter 31 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Forsvarte ledelsen etter pause

Mina Ødegaard økte ledelsen for Sport Torghatten da hun satte inn 4-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Signe Linnea Kjeldsand reduserte for Sandnessjøen/DIL like etterpå. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Mye å se fram til neste runde

Rafael Johannes Nygård var kampleder.

Sport Torghatten og Sandnessjøen/DIL skal måle krefter igjen 1. juni.