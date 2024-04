Kjørlaug sendte Nordhordland 2 foran da han satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og Nordhordland 2 doblet ledelsen da Sigurd Hystad Aakre satte inn 2-0. Nordhordland 2 økte ledelsen da Kjørlaug satte ballen i nettet et kvarter før hvilen. Dermed var stillingen 3-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Direkte rødt kort til Bergen Nord 2

Etter 69 minutter fullførte Nordhordland 2-spilleren sitt hattrick. Kristian Jeremias Støylen Sæhle reduserte for Bergen Nord 2 fem minutter før slutt. Markus Armando Gjerstad (Bergen Nord 2 G19) ble sendt i dusjen ett minutt før full tid, og Filip Svendsen økte ledelsen for Nordhordland 2 da han satte inn 5-1 fire minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-5.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter søndagens kamp er Bergen Nord 2 nummer sju på tabellen med null poeng, mens Nordhordland 2 er på andreplass med tre poeng.

Anders Jordal var kampleder.

Bergen Nord 2 spiller neste kamp mot Baune 2 18. april, mens Nordhordland 2 møter Kvernbit 2 to dager senere.