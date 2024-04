Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Tertnes og Flaktveit. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Flaktveit var suverene i andre omgang

Truls Hansen Thorn sendte Flaktveit i ledelsen etter 58 minutter, og Marius Nybakken fikk nettsus og doblet ledelsen ti minutter senere. Jakob Begall økte til 3-0 for Flaktveit etter 78 minutters spill, og Mathias Krohn Sagstad økte ledelsen for Flaktveit da han satte inn 4-0 etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-4.

Flaktveits Alexander Miguel Grønborg Thomsen pådro seg gult kort.

Klatret til andreplass

Etter fredagens kamp er Tertnes på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Flaktveit er nummer to med tre poeng.

Martin Nessestrand Mjøs var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tertnes spiller neste kamp mot Arna-Bjørnar 19. april, mens Flaktveit spiller neste kamp mot Sund.