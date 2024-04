Karina Honningsvåg ga Emblem 7er ledelsen etter 16 minutter, og Emblem 7er var på farten igjen fire minutter senere. De doblet ledelsen da 38-åringen satte inn 2-0. Susann Brandal Kragset gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter 21 minutters spill. M. Husevåg scoret 3-1-målet for Emblem 7er rett etterpå, og Emblem 7er økte ledelsen da Victoria Aase Gustad satte ballen i nettet etter 35 minutter. Dermed var stillingen 4-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-4.

Målfest etter pausen

Ingrid Therese Baade reduserte til 2-4 noen minutter etter sidebytte, og ni minutter etter hvilen reduserte Vanylven 7er ved Anne Sætrenes Hellebust. Baade sørget for balanse i Vanylven 7er-regnskapet da hun satte inn 4-4 seks minutter senere. Vilde Husevåg sendte Emblem 7er i føringen på nytt etter 64 minutters spill, men Kaja Nygård Thunem sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 5-5 like etterpå. M. Husevåg sendte Emblem 7er i føringen igjen da hun satte inn 6-5 etter 70 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-6.

Slik spilles neste runde

30. april er det ny kamp for Vanylven. Da møter de Larsnes. Emblem skal måle krefter med Ørsta 3 samme dag.