Etter elleve minutter tok Tynset 2 ledelsen ved Niftalem Simon Bereke, og etter 28 minutters spill doblet Esiey Teame Sahle ledelsen til Tynset 2. Sigvart Berghagen Jonsmoen reduserte til 1-2 fem minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Tynset 2 holdt stand etter hvilen

Alvdal 2-spilleren utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål åtte minutter ut i andreomgangen, og fem minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, utlignet Sahle for Tynset 2, og en spiller sendte Tynset 2 i føringen igjen åtte minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-3.

Tynset 2 serieleder

Etter onsdagens kamp er Tynset 2 serieleder på tabellen med ni poeng, mens Alvdal 2 er nummer sju med null poeng.

Dag Edvard Larsen var dagens dommer.

Alvdal 2 spiller neste kamp mot Kvikne 3. mai, mens Tynset 2 spiller mot Tolga-Vingelen/Os/Nansen tre dager senere.