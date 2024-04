Orkla tok ledelsen da Erik Børset Solbu satte inn 1-0 etter bare ti minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Ble utvist

Heine Sletten Østerås sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Mads Sandvik sørget for at Orkla tok ledelsen på nytt med sin scoring åtte minutter senere. Samme lags Mats Hoston ble utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort sju minutter før slutt, og Jesper Hauge Husa utlignet da han satte inn 2-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-2.

Orklas Ole Håkon Steinshaug, Daniel Landrø, Emil Rundtom og Samuel Rojen Melhus-Balik fikk gult kort. For Ranheim TF 2 fikk Isak Melling Lesund gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Emil Richstad Ellingsen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkla måle krefter med Tiller 2, mens Ranheim TF 2 møter Røros.